Смольный объявил о скором завершении реставрации фасада Дома Чаплина в Петербурге

На историческом Доме Чаплина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге близится к концу реставрация. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Специалисты занимаются восстановлением 41 маскарона в виде львиных голов, которые украшают фасад здания. Все работы по обновлению лицевой стороны и кровли планируют завершить до конца июня.

Маскароны — традиционный элемент архитектурной композиции Невского проспекта. В городе насчитывается около 19 тысяч таких декоративных элементов, из которых примерно 6,5 тысячи изображают голову льва. Подобные детали украшают и другие памятники на Невском, например Строгановский дворец и дом Вавельберга.