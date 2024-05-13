«Служил искусству, музыке, театру». Умер советский певец Василий Ковальчук | 360°

Культура 13 мая 2024, 12:24 «Служил искусству, музыке, театру». Умер советский певец Василий Ковальчук Советский певец Василий Ковальчук скончался в возрасте 80 лет Freepik

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Не стало советского исполнителя, народного артиста Белоруссии Василия Ковальчука. Он скончался на 81-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Большого театра Белоруссии.

«Он служил искусству, музыке, театру, людям», — написала пресс-служба учреждения об артисте.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти народного артиста. Он отметил, что певец посвятил свою жизнь Большому театру Белоруссии, создав множество уникальных образов.

«Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу», — сказал Лукашенко.

Василий Ковальчук — выпускник Львовской государственной консерватории. В 1989 году стал служить в Большом театре Белоруссии.