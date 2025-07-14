«Скрывал уязвимость под строгостью»: актер Ошурков рассказал о ранимости режиссера Мороза

Российский режиссер и продюсер Юрий Мороз был добрым и душевным человеком, который скрывал свою уязвимость под внешней строгостью. Об этом в беседе с 360.ru заявил актер Алексей Ошурков.

«Добрый, душевный человек. Очень ранимый, конечно. Но свои раны он скрывал под какой-то внешней строгостью. А так очень добрый, обычный человек», — сказал он.

Также актер рассказал, что Мороз всегда положительно, тепло и радостно отзывался о его работе. Однажды они встретились на Мосфильме и режиссер спросил, куда отправляется Ошурков. Тот ответил, что на пробы.

«Он говорит: „А что тебя пробовать? Надо брать и снимать“. Вот такое кредо по поводу меня было у Юрия Павловича», — заявил артист.

Актер добавил, что если на съемочной площадке рулил Мороз, то все ему подчинялись беспрекословно. Режиссер заботился о состоянии всех участников команды. Если он видел, что человеку некомфортно работать — всегда пытался исправить ситуацию и сделать хорошо.

О смерти Юрия Мороза стало известно сегодня. Впервые об этом сообщил актер Дмитрий Харатьян. Точную причину ухода их жизни пока не раскрыли.