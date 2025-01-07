Скончался советский бард Вадим Мищук

Бард-исполнитель Вадим Мищук скончался на 69-м году жизни. Некролог разместили на сайте Грушинского фестиваля, участником которого музыкант был множество раз.
«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — отметили организаторы фестивался.
Мищук родился в Риге в 1956 году, в Москву он переехал в 1989 году. Вместе с братом исполнял авторские песни и гастролировал по России и за границей. Братья играли на шестиструнных гитарах, добавили «Известия». С 2022 года после смерти брата Вадим продолжил сольную карьеру и руководил проектом «Песни нашего времени».
В ноябре прошлого года скончался автор песни «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит». Поэт и бард Андрей Сухарев умер в 94 года.
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