Скончался оперный певец Верестников

ГАБТ: из жизни в возрасте 77 лет ушел народный артист Верестников

После продолжительной болезни умер солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников. Он скончался в возрасте 77 лет. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.

В Большом театре певец работал с 1977 по 2006 годы. За это время он исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. После ухода из Большого театра Верестников занимался преподаванием в институте музыки имени Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской.

Коллектив Большого театра выразил соболезнования родным и близким певца. Дату и место прощания пресс-служба Большого театра опубликует позже.

Ранее из жизни ушел российский композитор, профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах. Он преподавал в университете более 20 лет и написал музыку к 80 театральным постановкам, операм, мюзиклам, балетам, фильмам и сериалам. Также композитор создал учебное пособие по ансамблевому пению.