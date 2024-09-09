Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

Советский и российский композитор, профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах скончался на 74-м году жизни. Артиста не стало 9 сентября, сообщила пресс-служба театрального института.

Григорий Львович родился 13 октября 1950 года в Москве. Он окончил Московский Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в 1974 году.

В ГИТИСе он работал музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Также Ауэрбах здесь преподавал более 20 лет, студенты его любили.

В институте отметили, что его вклад в музыкальное искусство и театральную культуру невозможно переоценить. Композитор написал музыку к 80 театральным постановкам, операм, мюзиклам, балетам, фильмам и сериалам. Она звучит, в частности, в детской ленте 1987 года «Дом с привидениями». Кроме того, Ауэрбах написал учебное пособие по ансамблевому пению.

«Он был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир. Чутью музыки он старался научить своих студентов», — говорится в некрологе.

Причину смерти композитора не назвали, о дате прощания с артистом сообщат дополнительно.