Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Умер актер петербургского театра «Балтийский дом» Александр Кабанов
Актер Александр Кабанов 18 мая ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом».
Артист играл в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», а также исполнил роли во множестве спектаклей, в том числе в «Вишневом саду», «Мастере и Маргарите», «Бесприданнице» и других.
«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль „Балтийский дом“ выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — отметили в пресс-службе.
Место и время похорон Кабанова объявят позже.
Ранее умерла актриса Нина Гребешкова. Она снималась в фильмах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Спортлото-82» и других. Всего артистка исполнила более 130 киноролей.