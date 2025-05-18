Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Александр Кабанов 18 мая ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Артист играл в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», а также исполнил роли во множестве спектаклей, в том числе в «Вишневом саду», «Мастере и Маргарите», «Бесприданнице» и других.

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль „Балтийский дом“ выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — отметили в пресс-службе.

Место и время похорон Кабанова объявят позже.

Ранее умерла актриса Нина Гребешкова. Она снималась в фильмах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Спортлото-82» и других. Всего артистка исполнила более 130 киноролей.