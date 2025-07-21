Скончалась звезда фильма «Однажды, двадцать лет спустя» Татьяна Егорова

На 82-м году жизни скончалась актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Татьяна Егорова. О ее смерти сообщили в пресс-службе организации.

Егорова родилась в Москве в 1944 году, училась в театральном кружке «Родник», где занимались также Сергей Шакуров и Валентин Смирнитский. В 1966 году окончила Щукинское училище, после чего много лет служила в Театре Сатиры.

В кино дебютировала в 1965 году в фильме «Месяц май». Среди более чем 30 работ с ее участием — картины «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир», «Журавль в небе». Последние годы Егорова боролась с тяжелой болезнью.

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