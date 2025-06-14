Скончалась театральный критик Ирина Мягкова

Из жизни ушла театральный критик, переводчик, преподаватель, кандидат искусствоведения Ирина Мягкова. Об этом сообщила пресс-служба ГИТИС.

Коллектив вуза выразил соболезнования родственникам покойной, а также ее ученикам, близким и коллегам.

«Ирина Григорьевна сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству», — отметили в пресс-службе.

В ГИТИС добавили, что Мягкова являлась выдающимся знатоком литературы и театра Франции. Она переводила произведения Альбера Камю, Жан-Люка Лагарса, Жака Мужено, Флориана Зеллера, Эрика-Эммануэля Шмитта.

Ранее в Петербурге умерла искусствовед Марта Крыжановская. Она скончалась на 96-м году жизни.