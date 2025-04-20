Скончалась театральная актриса Елизавета Зима

Театральная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Зима ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смоленского государственного академического драмтеатра.

Коллеги Зимы по цеху назвали ее талантливой актрисой, которая обладала прекрасным голосом и создавала на сцене неповторимые образы.

«Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — отметили в пресс-служб театра.

Актриса исполняла роли в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке», «Марица» и других. Зима не только выступала на сцене, но и работала педагогом — она проводила занятия по вокалу и сценической речи.

Ранее в возрасте 76 лет из жизни ушел директор группы «На-На» Виталий Фроликов. В пресс-службе группы покойного назвали душой и сердцем коллектива.