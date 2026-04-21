СК заинтересовался содержанием «Вредных советов» Григория Остера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на сомнительные педагогические установки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стало заседание Координационного совета СК России по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора», — говорится в сообщении.

Также на заседании предложили привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей, предусмотрев для них квоты на педагогическую переподготовку.

Несколько лет назад в Сети появлялись слухи о том, что «Вредные советы» исчезнут из продажи, однако тогда эта новость не подтвердилась.