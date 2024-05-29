Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

В Сети появились сообщения о том, что из продажи якобы уберут самое известное произведение писателя Григория Остера «Вредные советы». 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети распространяются сведения о том, что в Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы». К причинам отнесли «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику».

Правда

На самом деле прокуратура Красноярского края не собирается направлять суд иск с требованием изъять и уничтожить тираж книги Остера «Вредные советы», сообщили на сайте ведомства.

В СМИ действительно появилась информация о том, что журналист Андрей Кравченко (он же Андрей Орехъ), нашел представление прокурора Каратузского района Красноярского края Александра Кулешова, в котором он предложил рассмотреть вопросы изъятия и уничтожения книги с прилавка магазина «Бриз» в селе Каратузское. Прокурор также призвал привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в появлении в продаже произведения без возрастной маркировки.

Основные претензии касаются иллюстраций, объяснил источник ТАСС. По мнению правоохранителей, картинки содержали сцены жестокости и могли спровоцировать у детей чувство страха. При этом ни изготовитель, ни продавец не обозначили возраст, достигнув которого дети могут читать книгу. Это является требованием законодательства.

В издательстве АСТ, которое выпустило тираж, объяснили, что никаких официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края не поступало. Там также отметили, что детская литература представляет сегмент отечественного книгоиздания, который тщательно регулируется. Готовящиеся к выпуску произведения проходят множество проверок — они должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке.

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