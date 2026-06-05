«Система невъездных»: Пиотровский призвал не реагировать на санкции Запада

Пиотровский на ПМЭФ заявил, что на санкции Запада реагировать не нужно

Страны Запада переняли худшую практику Советского Союза, где действовала жесткая система ограничения выезда людей за границу. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 360.ru заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что накопленный во время жизни в СССР опыт позволит россиянам спокойно жить даже в условиях западных санкций.

«В Советском Союзе была система людей невыездных — очень серьезная, жесткая. Сейчас система невъездных. Советский Союз переехал на Запад. Мы привыкли жить в условиях, когда тебе все на свете запрещено, так что наш опыт поможет жить в условиях того, что называется санкциями», — сказал гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский добавил, что главная задача санкций — чтобы о них говорили, а подпавшие под ограничения люди переживали, но «нервничать не надо».

В ходе интервью генеральный директор Эрмитажа подчеркнул, что главной особенностью нынешнего противостояния стало разрушение нормы, что культура находится вне политики. Именно эти связи рухнули первыми, что привело к отменам выступлений и выставок, а также запрету на общение.