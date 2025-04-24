Симоньян презентовала в Москве фильм впавшего в кому мужа

В кинотеатре «Октябрь» в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля прошла презентация фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». Картину впавшего в кому режиссера представила его жена, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, сообщил Пятый канал .

«Спасибо, что вы нашли время при такой хорошей погоде провести этот чудесный вечер с нами и посмотреть фильм Тиграна, который я не могу назвать последним. А я, как принято в эти тяжелые военные времена, скажу с надеждой в сердце, что это крайний фильм», — сказала она зрителям.

Сценарий фильма основан на рассказе «Беламур» из сборника Симоньян «Водоворот» о 70-летнем мужчине, который узнал о саркоме и решил подвести итоги жизни. Главные роли исполнили Федор Добронравов и Олеся Железняк.

Кеосаян из-за проблем с сердцем в конце 2024 года перенес клиническую смерть и впал в кому. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии.