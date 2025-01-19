«Спасибо всем, кто молится». Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Симоньян поздравила верующих с Крещением и поблагодарила за молитвы о муже

Состояние впавшего в кому режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна не изменилось, но семья не теряет надежды. Об этом в Telegram-канале написала его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она обратилась ко всем верующим, кто отпраздновал Крещение, и поблагодарила их за поддержку и молитвы о здоровье мужа.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна — а это огромное множество людей», — написала Симоньян.

Журналист добавила, что пока не может сообщить каких-либо новостей о состоянии супруга, потому что никаких изменений нет.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — подытожила Симоньян.

О госпитализации Тиграна Кеосаяна стало известно после новогодних праздников. Симоньян сообщила, что муж пережил клиническую смерть и впал в кому.