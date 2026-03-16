Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» расскажет об истории и будущем отрасли

Роскосмос покажет шоу об истории и будущем отрасли

Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» через искусство расскажет о знаковых космических открытиях и развитии отрасли. Об этом сообщила директор департамента информационной политики Роскосмоса — куратор Недели космоса — 2026 Ксения Даниленко, чьи слова привела пресс-служба госкорпорации.

Масштабное аудиовизуальное мероприятие состоится 10 апреля в VK Stadium. Участниками бесплатного мероприятия станут более пяти тысяч человек. Музыкально-технологическое шоу объединит историю отечественной космонавтики, современные сценические технологии и живые выступления артистов.

«Шоу „Первые в космосе. Cosmo Night“ открывает новую страницу в продвижении космической культуры среди молодежи. Это уникальная возможность показать исторический опыт советско-российских первопроходцев космоса и современные технологии через искусство», — подчеркнула Даниленко.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что после изучения Луны Россия планирует перейти к освоению Венеры.