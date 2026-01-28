Сериал о майоре Громе стал самым популярным в России всего за девять дней

Сериал «Майор Гром: игра против правил» стал самым популярным в России из вышедших в 2026 году, достигнув такого результата всего за девять дней. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на данные сервиса «Кинопоиск».

В общем топ-10 проект занимает седьмое место и третье среди сериалов, уступая лишь «Проекту „Анна Николаевна“» и «Трем котам».

Ранее в интернете появились сообщения о госпитализации актера Алексея Маклакова, сыгравшего во франшизе начальника петербургской полиции генерала Федора Прокопенко, из-за проблем со зрением. Однако директор артиста опровергла эту информацию, назвав ее маразмом и отметив, что журналисты уже не в первый раз придумывают Маклакову проблемы со здоровьем.