Сериал «Белый лотос» с Колокольниковым получил 23 номинации на «Эмми»

Наибольшее количество номинаций — 27 — получил скандальный сериал «Разделение». Его также внесли в категорию на приз «Лучший драматический сериал».

На втором месте по числу возможных призов оказался «Пингвин» — 24 номинации. Третье место разделили третий сезон «Белого лотоса» с российским актером Юрием Колокольниковым и сериал «Киностудия» — по 23 номинации.

За главную сериальную награду премии поборются сериалы «Разделение», «Белый лотос», «Андор», «Одни из нас», «Дипломатка», «Медленные лошади», «Больница Питт» и «Рай».

Колокольников известен по работе в проектах «Распутин», «Бесы», «Мамочки», «Годунов», а также в популярном фэнтези «Игра престолов», где россиянин сыграл главаря племени одичалых Стира.