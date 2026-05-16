Директор Евровидения Грин допустил возвращение России в конкурс

Теоретически Россия может вернуться на Евровидение при соблюдении правил членства. Об этом в интервью LBC заявил директор музыкального конкурса Мартин Грин.

По его словам, Россию отстранили от участия якобы из-за отсутствия доказательств независимости государственного вещателя ВГТРК от властей, а не из-за спецоперации на Украине.

При этом участие Израиле в конкурсе продиктовано «отсутствием глобального консенсуса» вокруг конфликта в секторе Газа.

«Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», — сказал Грин.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Евровидение утратило свою музыкальную ценность.