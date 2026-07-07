Съемки семейного фильма «Принц» стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовало производство семейного приключенческого фильма «Принц». Режиссер Анна Курбанова рассказала, что в центре сюжета — путешествие двух биглей, Принца и Молли, из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Piter TV .

Вместе с четвероногими артистами в картине участвуют Зоя Бербер, Константин Плотников и Максим Матузный. По сюжету родители мальчика Артема (его роль исполняет Максим Матузный) отправятся на поиски сбежавшего питомца.

Константин Плотников, исполнитель роли отца, описал своего персонажа как добряка, излучающего солнечное настроение. Он всегда поддерживает идеи сына, даже если они кажутся немного глуповатыми.

На данный момент съемочная группа работает в Санкт-Петербурге, но впереди у четвероногих героев съемки в Великом Новгороде.