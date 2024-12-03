Семейный шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки» пройдет в Москве с 21 декабря по 7 января
Семейный шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые Елки» пройдет на новой современной площадке Международного центра бокса в Лужниках с 21 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Это яркая и трогательная история всеми любимого героя и его друзей. Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка».
Гостей шоу ждет полное погружение благодаря мультимедийному кубу над зрительным залом; головокружительные акробатические трюки от артистов Цирка Дю Солей; прыжки на высоту 6 метров и 50 сальто назад; прогулка Чебурашки вверх ногами на высоте 20 метров; зажигательная дискотека для детей прямо в зале в финале шоу и еще много эффектов, которые приведут в восторг и детей, и взрослых.
Над созданием постановки работала лучшая в России режиссерско-постановочная группа во главе с режиссером Ниной Чусовой, лауреатом театральной премии «Золотая маска». Музыкальным продюсером выступил Сергей Жуков.
Билеты на шоу — это возможность подарить праздник и незабываемые впечатления каждому ребенку и провести время с семьей!
Билеты на сайте cheburashka.show
Организатор: ООО «Наше шоу», 121151, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово, Можайский Вал, д. 8Б, ОГРН 1237700135749.
Продавец: ООО «Яндекс Музыка», ОГРН: 1187746644920, Адрес: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2, помещение 10А05.