Семейный фестиваль «Больше, чем путешествие» пройдет в Мордовии в июле

С 9 по 12 июля в Мордовии состоится Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие». Событие объединит более тысячи семей со всей России.

Фестиваль пройдет в формате трехдневного палаточного лагеря. Цель мероприятия — укрепление семейных ценностей, формирование новых традиций семейных путешествий и развитие патриотических поездок среди молодежи.

Участники смогут посетить площадку 11 июля в формате однодневного визита либо остаться на несколько дней с 10 по 12 июля. Во втором случае палатки и питание нужно будет организовать самостоятельно. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте turfest2026.ru.

Также 8 июля пройдет III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В Национальном центре «Россия» в Москве одновременно поженятся семь пар из Московской области.