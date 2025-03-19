Картину «Богомольцы» Васнецова продали за 135 млн рублей на аукционе в Москве

На аукционе, который прошел 16 марта в Москве, были представлены картины великих русских художников общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Он включал работы Ивана Айвазовского, Кузьму Петрова-Водкина, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, Николая Рериха и других. Об этом сообщила «Москва.ру».
Одним из главных лотов стала картина «Богомольцы» Виктора Васнецова. Она была продана за 135 миллионов рублей, что составило почти половину от общей суммы торгов.
Проданная картина поступила на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году после приобретения на аукционе Sotheby’s. Специалисты опознали в ней полотно Васнецова, созданное в начале творческого пути. Публике оно было показано впервые в 2024 году на юбилейной выставке художника. Новый владелец получит свое приобретение после окончания выставки.
Также были проданы: «Христос в терновом венце» Петрова-Водкина за 30 миллионов рублей, рисунок Кустодиева «Эскиз костюма Даши» за 11 миллионов рублей, «Побережье Ниццы» Айвазовского за шесть миллионов рублей.
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