Картину «Богомольцы» Васнецова продали за 135 млн рублей на аукционе в Москве

На аукционе, который прошел 16 марта в Москве, были представлены картины великих русских художников общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Он включал работы Ивана Айвазовского, Кузьму Петрова-Водкина, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, Николая Рериха и других. Об этом сообщила «Москва.ру» .

Одним из главных лотов стала картина «Богомольцы» Виктора Васнецова. Она была продана за 135 миллионов рублей, что составило почти половину от общей суммы торгов.

Проданная картина поступила на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году после приобретения на аукционе Sotheby’s. Специалисты опознали в ней полотно Васнецова, созданное в начале творческого пути. Публике оно было показано впервые в 2024 году на юбилейной выставке художника. Новый владелец получит свое приобретение после окончания выставки.

Также были проданы: «Христос в терновом венце» Петрова-Водкина за 30 миллионов рублей, рисунок Кустодиева «Эскиз костюма Даши» за 11 миллионов рублей, «Побережье Ниццы» Айвазовского за шесть миллионов рублей.