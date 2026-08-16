Новый фильм про Человека-паука собрал более 1,8 миллиарда долларов за две недели

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал 1,8 млрд долларов за две недели

Фильм «Человек-паук: Новый день» официально стал главным кинематографическим триумфом года и бьет исторические рекорды. На текущий момент его глобальные сборы уже превысили 1,8 миллиарда долларов, сообщило издание Variety .

Фильм показал лучший дебютный уик-энд в истории домашнего проката США и Канады, собрав 360 миллионов долларов и побив рекорд картины «Мстители: Финал» с результатом 357,1 миллиона долларов.

Глобальный старт за две недели составит 927 миллионов долларов, став вторым лучшим результатом в истории кино.

В домашнем прокате картина быстрее всех достигла планки в 500 миллионов долларов: за семь дней против восьми у «Финала». Отметку в 700 миллионов долларов внутри США она перешагнула за рекордные 13 дней.

Кинокритик Сергей Угольников объяснял 360.ru, что картина может вернуться интерес зрителей к фильмам про супергероев.