Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

На экран 1 января вышел российский фильм «Буратино». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы учета кинопоказов, сборы за первые сутки превысили 226 миллионов рублей.

Билеты на многие сеансы «Буратино» выкупили заранее, настолько высок интерес к фильму среди российских зрителей. Режиссер Игорь Волошин положил в основу сюжета сказку Алексея Толстова «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В фильме мальчик Буратино проходит испытания в путешествиях.

Роль Буратино исполнила 15-летняя Валерия Корниенко. Мальвину сыграла Анастасия Талызина, кота Базилио — Александр Петров, лису Алису — Виктория Исакова. В картине задействовали и других известных актеров.

В фильме прозвучали саундтреки Алексея Рыбникова, который создавал музыку для оригинального фильма 1975 года.

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос россиян на тему самых популярных фильмов в новогодние праздники. В топ-5 попала комедия «Ирония судьбы, или С легким паром», а также франшиза «Гарри Поттер».