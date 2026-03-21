Самыми популярными в России поэтами стали Есенин, Пушкин и Данте

Список самых популярных в России поэтов в 2025 году возглавили Сергей Есенин, Александр Пушкин и Данте Алигьери. Об этом со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо» сообщило РИА «Новости» .

В 2025 году россияне купили 35 тысяч книг Есенина и 39 тысяч — Пушкина. Единственным иностранным поэтом в пятерке лидеров оказался Данте Алигьери, автор «Божественной комедии».

Четвертую строчку рейтинга самых популярных поэтов занял Эдуард Асадов, а пятую — Лариса Рубальская.

Из современных авторов стихов в издании отметили Шахназ Сайн — создателя сборников «365 воинов внутри меня» и «На минном поле расцвели сады». Также широкую известность получили Алексей Воробьев, Каур Рупи и Аманда Лавлейс.

Ранее книжный сервис «КИОН.Строки» озвучил имена самых цитируемых поэтов России. В список вошли Александр Пушкин, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий. Чаще всего их произведения упоминают, когда говорят о любви.