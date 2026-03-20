От золотого века до советских времен. Названы самые цитируемые в России поэты

Александр Пушкин, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий остаются самыми цитируемыми поэтами своих времен в русскоязычных социальных сетях. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе книжного сервиса «КИОН.Строки».

В преддверии Всемирного дня поэзии, который отмечается 21 марта, книжный сервис «КИОН Строки» в сотрудничестве с агентством «АДВ+Адванс» провел исследование. Они использовали данные системы Brand Analytics, чтобы выяснить, каких поэтов чаще всего обсуждают и цитируют в русскоязычных социальных сетях.

«Лидерами своих эпох стали Александр Пушкин, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий», — отметили аналитики.

Основной темой остается любовь, которая занимает около трети всех упоминаний. Также популярны стихи о памяти, вдохновении, родине, счастье, весне, надежде и судьбе.

