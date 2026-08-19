Самым популярным жанром в московских театрах назвали комедию

Чаще всего москвичи ходят в театр на комедийные постановки. Об этом со ссылкой на сервис «Мосбилет» сообщило РИА «Новости» .

«Самый популярный жанр — комедия. И таких спектаклей множество в московских театрах», — отметили представители платформы.

В качестве примера «Мосбилет» привел постановки «Старушка в подарок» в Театре сатиры и «Слуга двух господ» в Театре Пушкина.

Популярностью пользуются и другие жанры. Сервис отметил драматические спектакли «Симон» в Театре Маяковского и «Каренина» в Театре на Таганке, а также трагедию «Король Лир» в Мастерской Петра Фоменко.

«В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Геликон-опере и Новой опере можно насладиться оперными и балетными спектаклями», — добавили в организации.

Ранее появился анонс открытия нового музыкального театра в Петербурге. В сентябре на его сцене покажут оригинальную постановку «12 стульев» по мотивам легендарного романа Ильфа и Петрова.