В Санкт-Петербурге на улице Типанова откроется новый музыкальный театр

В Московском районе Санкт-Петербурга на улице Типанова 4 сентября начнет работу новый театр мюзикла и комедии (МиК). Первый сезон откроет музыкальная постановка «12 стульев» по мотивам легендарного романа Ильфа и Петрова, пишет «Петербургский дневник» .

Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли великого комбинатора Остапа Бендера — заслуженный деятель искусств Петербурга Андрей Носков. Роль Кисы Воробьянинова исполнит известный петербургский артист Игорь Головин, а отца Федора — актер театра «Буфф» Артем Буцук.

Мюзикл «12 стульев» — это оригинальная постановка с семнадцатью танцевальными номерами и песнями на стихи современного поэта. Основу репертуара театра составят позитивные спектакли с хорошим концом. По словам руководства, репертуарный план продуман на десять лет вперед.

Театр — часть нового архитектурного комплекса, созданного под руководством народного архитектора Никиты Явейна. Внутри расположен современный зал-трансформер на 507 мест, который может быть классической театральной площадкой, кинозалом или залом варьете, а также просторный гардероб, буфеты и другие удобства.

Художественный руководитель Театра на Типанова актер и шоумен Дмитрий Феоктистов рассказал, что в планах создавать собственные постановки и принимать спектакли других коллективов. Театр будет приглашать известных медийных артистов и режиссеров для создания спектаклей, а также активно привлекать молодых артистов из других театров.