RT показал, как в России интегрируют нейросети в кинопроизводство

RT изучил, на каких этапах создания кино российские кинематографисты уже применяют искусственный интеллект и с какими ограничениями сталкиваются.

В первой части исследования RT рассмотрел работу нейросетей со сценариями и их применение на этапе предпродакшена. Авторы отметили, что на этой стадии искусственный интеллект чувствует себя наиболее уверенно.

Главный технологический скачок произошел в создании изображений. При этом оцифровка актеров остается одним из самых спорных вопросов для киноиндустрии.

Отдельные главы посвящены гибридной съемке, которая сочетает живые кадры и нейросетевые дорисовки, а также применению ИИ в монтаже и работе со звуком. В завершение авторы исследовали, возможен ли качественный фильм, полностью созданный нейросетями.