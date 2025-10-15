Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап на «Грэмми»

Песня «Исцелю» прошла отборочный этап на премию «Грэмми». Об этом сообщила ее исполнительница — певица Валерия — в своем Telegram-канале .

«Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет», — написала артистка.

Она поблагодарила всех, кто участвовал в создании композиции, в том числе старшего сына Артемия Шульгина.

По данным Telegram-канала Mash, раньше премию из представителей СССР и России получали только исполнители классической музыки, в том числе Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и Юрий Башмет.

Ранее Минкульт Украины направил обращение в СБУ из-за кадров, на которых Валерия на фоне неких разрушенных зданий исполняет песню «С чего начинается Родина». Позднее выяснилось, что это были декорации к фильму «В списках не значился», а песню артистка записывала для спецвыпуска программы «Квартирник у Маргулиса» ко Дню Победы.