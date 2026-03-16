Российские писатели выступят на книжной ярмарке в Минске

Тридцать третья Минская международная книжная выставка-ярмарка состоится с 17 по 22 марта. Об этом сообщила «Российская газета» .

Всего книжные новинки представят 500 участников из 23 стран, в том числе России. Суббота, 21 марта, станет на выставке российским днем — Дарья Донцова расскажет, как рождается детектив-бестселлер, Андрей Рубанов — о своем дебюте в литературе, а Илья Кочергин — о семейных традициях в современных книгах.

Кроме того, российские и белорусские литераторы обсудят взаимовлияние культурных традиций двух стран.

Встречи пройдут не только на полях выставки, но и в университетах и библиотеках самого Минска, Дзержинска и Осиповичей.

