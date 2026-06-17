Российские музеи стали значительно популярнее в 2025 году

Посещаемость музеев России выросла на 12% в 2025 году

Российские музеи становятся все популярнее: по итогам 2025 года их посетили 197,8 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил РБК .

Для сравнения: в 2024 году посещаемость составляла 176,4 миллиона, а рост тогда был на уровне 8%. Основной поток пришелся на осмотр выставок и экспозиций — 153,3 миллиона посещений против 142,4 миллиона годом ранее.

Индивидуальных визитов стало 110,8 миллиона, из них 24,3 миллиона совершили дети и подростки. Также на треть выросла посещаемость музейных мероприятий, например лекций — до 29,9 миллиона.

Доходы музеев в 2025 году выросли на 15% год к году, превысив расходы. Совокупные траты достигли 162,4 миллиарда рублей. Основная статья — оплата труда сотрудников: 92,4 миллиарда рублей — 57% всех расходов.

Собеседники издания связывают рост интереса с развитием туризма и технологичностью самих музеев.

На прошлой неделе в Геленджике открылся первый в мире винный город, а его центром стал большой Музей вина имени Льва Голицына.