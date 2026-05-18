Россиянам назвали среднюю стоимость похода в музей

«Платформа ОФД»: поход в музей обойдется россиянам в среднем около 1032 рубля

В среднем россияне тратят на посещение музея 1032 рубля — с учетом стоимости билета, аудиогида и экскурсии. Об этом сообщили РИА «Новости» специалисты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Средний чек при посещении музеев, выставок и галерей составил 1032 рубля, на 10% выше, чем годом ранее. Число покупок снизилось на 14%», — подсчитали аналитики, опираясь на данные с января прошлого года по апрель нынешнего.

Эксперты объяснили, что в указанную сумму входит не только входной билет, но и дополнительные опции — к примеру, аудиогид или экскурсионное сопровождение.

Разработчики исследования отметили, что россияне хоть и стали реже посещать музеи, зато предпочитали более насыщенный досуг — например, комплексные билеты на несколько экспозиций сразу. Кроме того, они выбирали выставочные проекты с более высокой стоимостью, что и повлияло на рост среднего чека.

Также сказалось общее подорожание билетов. Музеи корректируют цены вслед за ростом коммунальных расходов, фондового содержания и оплату труда персонала.

Каждый год 18 мая празднуют Международный день музеев, цель которого — подчеркнуть их роль в сохранении культурного и исторического наследия.