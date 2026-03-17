Деньги времен Булгакова выставили в Историческом музее

На выставке «Люди как люди. Любят деньги» в Историческом музее, приуроченной к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова, представили советские червонцы, американские доллары старого образца и товарные ордера Торгсина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кроме того, посетителей погружают в атмосферу Москвы 1930-х годов через запахи. В другой же части выставки им предложат увидеть древнеримские монеты и расскажут о налогообложении жителей Иудеи на стыке двух эр.

«В нашей выставке вы увидите деньги на разных их уровнях, от средств денежного обращения до мистического воплощения в виде летящих червонцев во время сеансов магии», — подытожил нумизмат Евгений Захаров.

Также на выставке представят личные вещи писателя.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал россиянам использовать фразу из «Мастера и Маргариты» в случае, если звонят мошенники.