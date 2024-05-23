Роман Костомаров получил премию Художественного театра
Актер Минекаев и фигурист Костомаров получили премию Художественного театра
На Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра. Ими стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и балерина Ева Сергеенкова, сообщило РИА «Новости».
«Премия МХТ — продолжение традиций, заложенных основателями театра: не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны», — заявила в видеообращении министр культуры России Ольга Любимова.
Церемония награждения прошла в среду, 22 мая. Премия нацелена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет.
Артистка Елизавета Пахомова победила в номинации «Опера». Лауреатом в номинации «Балет» стала Ева Сергеенкова за роль в спектакле «Жизель» Большого театра. Писательница Александра Шалашова получила премию за достижения в области литературы за роман «Камни поют».
Дирижеру Федору Безносикову присудили премию в номинации «Классическая музыка». Композитор Сергей Шестаков победил в номинации «Современная академическая музыка».
Во вневозрастной номинации «Без комментариев» награду получил фигурист Роман Костомаров.
«Мы будем ее вручать людям разных профессий, которые доказали нам, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях», — объяснил на церемонии член жюри и художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
Кроме того, в номинации «Кино» лауреатом стал актер Рузиль Минекаев за роль в сериале «Слово пацана». Актрису Ксению Трейстер отметили наградой в номинации «Театр» за роль в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова.
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