«Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу» — кто не знает этих строк? Легендарная рок-опера Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского празднует юбилей на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Созданная в 1980 году, эта история о трагической любви графа Резанова и юной Кончиты потрясла зрителей Ленкома и навсегда вошла в золотой фонд российского музыкального театра. Спустя 45 лет «Юнона и Авось» продолжает завораживать публику, оставаясь одной из самых значимых рок-опер в истории отечественной сцены.

16 февраля в Кремлевском дворце зрителей ждет незабываемое театральное событие: режиссер Александр Рыхлов и ведущие московские артисты новой волны погрузят зал в мощный вихрь эмоций. Ожидаются грандиозное сценическое оформление, интерактивные декорации, изысканные костюмы и, конечно, голоса, которые пробирают до мурашек.

Где: Государственный Кремлевский дворец

Когда: 16 февраля 2025 года, 18:00

Возрастное ограничение: 12+