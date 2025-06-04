РГО организует выставку «Время служить Отечеству» в Петербурге

«Алексей Куропаткин — личность неоднозначная, мы расскажем о нем не только как о военном, но и как о члене РГО, об ученом. Тем не менее, он был патриотом нашей страны и стремился сделать все для ее процветания», — сообщила журналистам заведующая Музеем Русского географического общества Софья Касым.

Депутат МО Муринское городское поселение и член РГО Иван Ананьев поделился историей о том, как случайно стал обладателем личных вещей Алексея Куропаткина.

«Несколько лет назад я искал книги по истории театра, нашел их в частной коллекции, приехал по нужному адресу: Петроградская сторона, старая квартира. Дверь мне открыл пожилой мужчина, сказал, что в квартире много всего, надо разбираться, и мы начали с ним искать. <...> Меня заинтересовали эти дореволюционные вещи, и я все это выкупил», — рассказал он.

Посетителям выставки «Время служить Отечеству» предоставляется уникальная возможность ознакомиться с экспонатами, отражающими личную жизнь генерала Алексея Куропаткина. Среди представленных предметов посетители смогут увидеть парадный офицерский китель, элегантные карманные часы, награду в виде иконы, традиционный кинжал и компактный фотоаппарат.