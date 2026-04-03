Режиссера Шухера похоронят на Ваганьковском кладбище

Режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера, предположительно, похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его окружение.

Окончательное решение о месте захоронения пока не приняли, однако рассматривают именно это кладбище.

Шухер ушел из жизни в возрасте 71 года. Во ВГИКе сообщали, что его госпитализировали в тяжелом состоянии. Режиссер находился в реанимации, где сделали прямой массаж сердца.

Олег Шухер родился 31 марта 1954 года. Выступал режиссером фильмов «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века», работал сценаристом и сотрудничал с рядом телеканалов («Россия», «Культура», ТВЦ).