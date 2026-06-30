Режиссер Лазарев выразил мнение, что молодым актерам стоит начинать карьеру с театра

Главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев считает, что молодым актерам стоит начинать карьеру с театра. По его мнению, театр дает необходимую базу для развития, написало ИА НСН .

Однако ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский выразил другую точку зрения. На презентации нового театрального проекта ЦСИ «Винзавод» «Зелено-Молодо» он заявил, что если бы был молодым актером, то не пошел бы ни в один московский театр. По словам Заславского, сейчас нет театров на «взлете». Вместо этого он советует своим студентам самостоятельно существовать в профессии, сотрудничая с продюсерами и актерскими компаниями.

Лазарев, в свою очередь, не разделяет эту точку зрения.