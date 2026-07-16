Режиссер Фокин заявил о дефиците будущих руководителей театров в России

В России не хватает будущих руководителей театров. Об этом заявил президент Александринского театра и народный артист России Валерий Фокин в интервью РИА «Новости» .

Он отметил, что за последние годы «кадровая скамейка» сократилась и нет достаточного числа кандидатов.

По словам Фокина, не каждый режиссер может стать худруком: нужны способности к администрированию и организаторской работе. Он предложил готовить таких специалистов целенаправленно, создав факультатив или особую магистратуру.

«Должен появиться такой кадровый отряд, потому что сейчас этой скамейки запасных нет. Это должны быть молодые люди, которые думают про завтрашний день, а это сложная работа», — заключил режиссер.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что с нехваткой кадров столкнулась и российская индустрия видеоигр. Более половины крупных игровых студий испытывают дефицит необходимых средств и специалистов.