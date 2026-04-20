Режиссер Бортко признался, зачем решил снять фильм о Сталине

Режиссер Владимир Бортко решил создать фильм «Сталин», чтобы развеять старые мифы о генеральном секретаре КПСС. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

«Главная художественная — и, я бы даже сказал, политическая — задача, которую мы перед собой ставим, — развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС», — заявил Бортко.

Он подчеркнул, что создатели не пытаются представить вождя хорошим или плохим. Их цель — показать его таким, каким он был на самом деле.

Съемки четырехсерийной драмы стартовали в феврале. Роль Иосифа Сталина исполнит Игорь Миркурбанов. В картине также снимаются Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина и другие известные актеры. Производством занимается кинокомпания «Триикс медиа» при поддержке онлайн-кинотеатра Kion.

В феврале актер Игорь Гузун, неоднократно сыгравший Сталина в различных картинах, скончался на 66-м году жизни.