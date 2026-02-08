Спасский храм в Лобне готовится к реставрации

В Лобне продолжаются работы по подготовке Спасского храма к реставрации. Специалисты приступили к очистке стен здания, снимая штукатурку до красного кирпича.

Работы начались с нижней части храма. Один из специалистов рассказал: «Очищать будем все, и сверху, и снизу. Затем нанесем новую штукатурку с укреплением стен армирующей сеткой. Рельеф стен сохраним».

Снятие облицовки может занять несколько недель, многое зависит от погодных условий. Полная реставрация самого древнего храма города, которому в этом году исполняется 257 лет, займет 2–3 года. После подготовительных работ здание будет отреставрировано как снаружи, так и изнутри. Планируется замена полов и электропроводки, а также реставрация фресок.