Религиовед Фоминых объяснила, что Церковь принимает Масленицу, несмотря на языческие корни

Масленица является одним из наиболее красочных и радостных славянских праздников, традиционно отмечаемым в конце зимы. Об этом рассказала религиовед и профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых в беседе с ОТР .

По словам эксперта, хотя изначально событие имело языческое происхождение, Церковь приняла его, включив в православный календарь и превратив в своеобразную подготовку к Великому посту.

Фоминых рассказала, что древние славяне праздновали Масленицу, прощаясь с зимой и приветствуя весну, чествуя бога солнца и плодородия Ярилу. Название праздника связывают с традициями умиротворять божество, используя масло, что также нашло отражение в праздничных обычаях.