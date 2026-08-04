Ректора ГИТИСа Заславского освободили от должности

Ректора ГИТИСа Григория Заславского освободили от должности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. Обязанности главы вуза временно будет исполнять его главный бухгалтер.

Обязанности главы вуза временно будет исполнять его главный бухгалтер. Об этом сообщили в институте.

Театральный критик Григорий Заславский впервые возглавил российский институт театрального искусства в 2016-м году. В 2021-м его переизбрали: кандидатуру тогда поддержала большая часть педагогического состава и представителей студенчества.

Недавно Григорий Заславский заявил, что сейчас нет театров на «взлете». По словам критика, если бы он был молодым артистом, то не пошел бы ни на одну московскую площадку.