«Ребенка потеряли». Муж певицы Ринчиновой раскрыл детали ее смерти

Солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ричинова умерла на седьмом месяце беременности. В беседе с 360.ru муж артистки рассказал, что причину ее смерти еще не установили.

«Мария скончалась в больнице на седьмом месяце беременности. Ребенка тоже потеряли. Экспертиза еще не дала заключение», — отметил он.

Супруг также добавил, что у Марии остались две дочери, должна была родиться третья девочка. Похороны артистки пройдут на ее родине — в Республике Бурятия. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела.

Мария Ринчинова была солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания с 2023 года. Впервые зрители увидели ее на профессиональной сцене в роли Няни в опере «Евгений Онегин».