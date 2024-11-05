Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Ричинова
Солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Ричинова умерла в 36 лет
Выступавшая с 2023 года солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания Мария Ричинова умерла в возрасте 36 лет. Выпускница музыкального колледжа имени Чайковского в Улан-Удэ и Российской академии музыки имени Гнесиных солировала в Бурятском государственном академическом театре. Об этом сообщила пресс-служба филиала Мариинки.
Коллеги артистки напомнили, что Мария впервые вышла на профессиональную сцену в роли Няни в опере «Евгений Онегин».
«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», — указали в театре.
Коллектив филиала Мариинки выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки, а также поклонникам ее яркого таланта.
Супруг певицы Найдан в комментарии aif.ru заявил, что Мария находилась на седьмом месяце беременности и попала в больницу. Он подчеркнул, что врачи не смогли спасти ни ребенка, ни жену.