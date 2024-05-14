«Расскажу, как меня вытаскивали с того света». Куклачева выписали из больницы | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 11:31 «Расскажу, как меня вытаскивали с того света». Куклачева выписали из больницы Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы в Москве РИА «Новости»

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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы. Он пообещал вскоре рассказать о своем здоровье, сообщила 360.ru представитель дрессировщика Ольга Кардокене.

Она уточнила, что Куклачев сейчас восстанавливается после операции за городом. Связь там плохая, но он смог дать четкие указания помощнице.

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«Только что звонил Юрий Дмитриевич с указанием, цитирую: „Передай всем, что со мной все хорошо, я в Дубне на реабилитации, скоро вернусь и расскажу, как меня вытаскивали с того света“», — заявила Кардокене.

По словам представительницы, врачи собрали консилиум, чтобы решить вопрос об установке Куклачеву кардиостимулятора. В итоге выяснили, что это устройство ему не нужно.

«Все хорошо, все заживает у него. Никаких кардиостимуляторов у него нет. Сейчас будет реабилитация недели две-три», — добавила она.

Дрессировщика привезли в больницу 12 апреля. Ему стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Холле».