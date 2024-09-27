Раскрыт актерский состав сериала «Москва слезам не верит»

Институт развития интернета презентовал в «Кибердоме» в центре Москвы рабочие кадры сериала «Москва слезам не верит». В картине Жоры Крыжовникова снялись Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина и другие звезды, сообщили «Известия».
Сериал по мотивам советского фильма Владимира Меньшова выйдет на платформе Wink. Кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» сняли его при поддержке ИРИ. Крыжовников выступил в роли продюсера и режиссера, вторым постановщиком стала Ольга Долматовская.
Кинематографисты решили не повторять сюжет фильма «Москва слезам не верит», а рассказать историю трех подруг в начале 2000-х годов. ИРИ показал на презентации эксклюзивные кадры со съемочной площадки. Кроме Янковского, Максимова и Талызиной, в сериале снялись Тина Стойилкович, Мария Камова и Андрей Бурковский.
Фильм «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар». Сценарист Валентин Черных передал в нем историю своего переезда в столицу.
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