Раскрыт актерский состав сериала «Москва слезам не верит»

В сериале «Москва слезам не верит» снялись Янковский, Талызина и Максимов

Институт развития интернета презентовал в «Кибердоме» в центре Москвы рабочие кадры сериала «Москва слезам не верит». В картине Жоры Крыжовникова снялись Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина и другие звезды, сообщили «Известия» .

Сериал по мотивам советского фильма Владимира Меньшова выйдет на платформе Wink. Кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» сняли его при поддержке ИРИ. Крыжовников выступил в роли продюсера и режиссера, вторым постановщиком стала Ольга Долматовская.

Кинематографисты решили не повторять сюжет фильма «Москва слезам не верит», а рассказать историю трех подруг в начале 2000-х годов. ИРИ показал на презентации эксклюзивные кадры со съемочной площадки. Кроме Янковского, Максимова и Талызиной, в сериале снялись Тина Стойилкович, Мария Камова и Андрей Бурковский.

Фильм «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар». Сценарист Валентин Черных передал в нем историю своего переезда в столицу.