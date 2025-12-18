Радио «Рекорд» закатит свою легендарную «Супердискотеку 90-х»
Уже в эту пятницу в Москве на «Лайв Арене» состоится «Супердискотека 90-х» с программой «Айда в Лунапарк!». Кульминацией шоу станет выступление секретного иностранного гостя, имя которого станет известно во время фестиваля.
Впервые на сцену «Супердискотеки 90-х» со своими хитами выйдут группы «Дюна», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром». Среди участников фестиваля — Шура, «Вирус», Алена Апина, Кай Метов, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Монокини», Карина Кокс (экс-«Сливки») и многие другие.
В фойе «Лайв Арены» будут установлены различные развлечения, здесь же для поклонников электронной музыки 90-х и нулевых будет работать танцплощадка «Колбасный цех».
Организаторы ждут зрителей в костюмах той эпохи: лосины и малиновые пиджаки, барсетки и варенки, залитые лаком челки и колготки в клетку — в программе только хиты 90-х и соответствующий антураж.
До встречи на главном ретромегадэнсе страны!
Билеты и подробная информация о событии на сайтеhttps://superdiskoteka90.ru/
Возрастное ограничение — 12+
